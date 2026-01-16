Deutsche Bank Aktie

Frühe Anlage 16.01.2026 10:03:45

DAX 40-Titel Deutsche Bank-Aktie: So viel hätte eine Investition in Deutsche Bank von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Deutsche Bank-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit dem Deutsche Bank-Papier statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Deutsche Bank-Aktie 9,63 EUR wert. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Deutsche Bank-Aktie investiert, befänden sich nun 10,387 Deutsche Bank-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 15.01.2026 auf 33,72 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 350,21 EUR wert. Damit wäre die Investition 250,21 Prozent mehr wert.

Deutsche Bank erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 63,04 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com

