DAX 40-Titel Deutsche Bank-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Deutsche Bank von vor 3 Jahren verdient

Vor Jahren Deutsche Bank-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 3 Jahren wurde das Deutsche Bank-Papier via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 10,61 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Deutsche Bank-Aktie investiert, befänden sich nun 94,286 Deutsche Bank-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 12.11.2026 3 146,80 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 33,38 EUR belief. Damit beträgt die Performance des Investments +214,68 Prozent.

Der Börsenwert von Deutsche Bank belief sich zuletzt auf 60,67 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at