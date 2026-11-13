Deutsche Bank Aktie
WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008
|Lukrative Deutsche Bank-Anlage?
|
13.11.2026 10:03:46
DAX 40-Titel Deutsche Bank-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Deutsche Bank von vor 3 Jahren verdient
Vor 3 Jahren wurde das Deutsche Bank-Papier via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 10,61 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Deutsche Bank-Aktie investiert, befänden sich nun 94,286 Deutsche Bank-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 12.11.2026 3 146,80 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 33,38 EUR belief. Damit beträgt die Performance des Investments +214,68 Prozent.
Der Börsenwert von Deutsche Bank belief sich zuletzt auf 60,67 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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