Deutsche Börse Aktie

Deutsche Börse für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 581005 / ISIN: DE0005810055

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Profitable Deutsche Börse-Investition? 08.10.2026 10:03:23

DAX 40-Titel Deutsche Börse-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Deutsche Börse-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

DAX 40-Titel Deutsche Börse-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Deutsche Börse-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Deutsche Börse-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Deutsche Börse-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Deutsche Börse-Anteile bei 68,57 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 1,458 Deutsche Börse-Aktien im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 07.10.2026 426,13 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 292,20 EUR belief. Das kommt einer Steigerung um 326,13 Prozent gleich.

Deutsche Börse erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 52,62 Mrd. Euro. Die Erstnotiz des Deutsche Börse-Papiers fand am 05.02.2001 an der Börse XETRA statt. Ihren ersten Handelstag begann die Deutsche Börse-Aktie bei 36,20 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com

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