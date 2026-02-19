DAX 40-Titel Deutsche Börse-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Deutsche Börse-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in Deutsche Börse-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit der Deutsche Börse-Aktie statt. Der Schlusskurs der Deutsche Börse-Aktie betrug an diesem Tag 136,70 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,732 Deutsche Börse-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 158,74 EUR, da sich der Wert eines Deutsche Börse-Papiers am 18.02.2026 auf 217,00 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 58,74 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Deutsche Börse belief sich zuletzt auf 39,28 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der Deutsche Börse-Papiere an der Börse XETRA war der 05.02.2001. Damals wurde der erste Kurs eines Deutsche Börse-Anteils bei 36,20 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

