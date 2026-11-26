Deutsche Börse Aktie
WKN: 581005 / ISIN: DE0005810055
|Langfristige Performance
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26.11.2026 10:03:22
DAX 40-Titel Deutsche Börse-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Deutsche Börse-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Deutsche Börse-Papier via Börse XETRA ausgeführt. Zum Handelsende stand das Deutsche Börse-Papier an diesem Tag bei 143,05 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in das Deutsche Börse-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 6,991 Deutsche Börse-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2 185,95 EUR, da sich der Wert eines Deutsche Börse-Papiers am 25.11.2026 auf 312,70 EUR belief. Damit beträgt die Performance des Investments +118,59 Prozent.
Der Börsenwert von Deutsche Börse belief sich jüngst auf 54,48 Mrd. Euro. Am 05.02.2001 wagte die Deutsche Börse-Aktie an der Börse XETRA den Sprung aufs Parkett. Der erste festgestellte Kurs der Deutsche Börse-Aktie lag damals bei 36,20 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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