Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Deutsche Börse-Papier via Börse XETRA ausgeführt. Zum Handelsende stand das Deutsche Börse-Papier an diesem Tag bei 143,05 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in das Deutsche Börse-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 6,991 Deutsche Börse-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2 185,95 EUR, da sich der Wert eines Deutsche Börse-Papiers am 25.11.2026 auf 312,70 EUR belief. Damit beträgt die Performance des Investments +118,59 Prozent.

Der Börsenwert von Deutsche Börse belief sich jüngst auf 54,48 Mrd. Euro. Am 05.02.2001 wagte die Deutsche Börse-Aktie an der Börse XETRA den Sprung aufs Parkett. Der erste festgestellte Kurs der Deutsche Börse-Aktie lag damals bei 36,20 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at