DAX 40-Titel Deutsche Börse-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in Deutsche Börse eingebracht

Am 07.09.2018 wurden Deutsche Börse-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 117,40 EUR. Bei einem Deutsche Börse-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 8,518 Deutsche Börse-Aktien in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 376,06 EUR, da sich der Wert eines Deutsche Börse-Anteils am 06.09.2023 auf 161,55 EUR belief. Das entspricht einem Plus von 37,61 Prozent.

Der Deutsche Börse-Wert an der Börse wurde auf 29,87 Mrd. Euro beziffert. Das Deutsche Börse-IPO fand am 05.02.2001 an der Börse XETRA statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Deutsche Börse-Papiers auf 36,20 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at