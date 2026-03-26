DAX 40-Titel Deutsche Börse-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Deutsche Börse von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Deutsche Börse gewesen.

Am 26.03.2016 wurden Deutsche Börse-Anteile an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 73,92 EUR wert. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 135,281 Deutsche Börse-Papiere. Die gehaltenen Deutsche Börse-Anteile wären am 25.03.2026 32 318,72 EUR wert, da der Schlussstand 238,90 EUR betrug. Damit wäre die Investition um 223,19 Prozent gestiegen.

Deutsche Börse wurde am Markt mit 43,03 Mrd. Euro bewertet. Das Deutsche Börse-Papier wurde am 05.02.2001 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Deutsche Börse-Anteils auf 36,20 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at