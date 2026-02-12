DAX 40-Titel Deutsche Börse-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Deutsche Börse von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Deutsche Börse gewesen.

Das Deutsche Börse-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Deutsche Börse-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 169,45 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 59,014 Deutsche Börse-Aktien im Depot. Die gehaltenen Deutsche Börse-Aktien wären am 11.02.2026 11 997,64 EUR wert, da der Schlussstand 203,30 EUR betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 19,98 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von Deutsche Börse belief sich jüngst auf 38,12 Mrd. Euro. Die Erstnotiz des Deutsche Börse-Papiers fand am 05.02.2001 an der Börse XETRA statt. Zum Börsendebüt der Deutsche Börse-Aktie wurde der Erstkurs mit 36,20 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at