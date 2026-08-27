Deutsche Börse Aktie
WKN: 581005 / ISIN: DE0005810055
|Langfristige Anlage
|
27.08.2026 10:03:21
DAX 40-Titel Deutsche Börse-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Deutsche Börse von vor 3 Jahren eingefahren
Am 27.08.2023 wurden Deutsche Börse-Anteile via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Deutsche Börse-Papier 163,00 EUR wert. Bei einem 100-EUR-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 0,613 Deutsche Börse-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs auf 286,90 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 176,01 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 76,01 Prozent angezogen.
Der Börsenwert von Deutsche Börse belief sich zuletzt auf 50,10 Mrd. Euro. Am 05.02.2001 wurden Deutsche Börse-Papiere zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Deutsche Börse-Papiers auf 36,20 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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