Deutsche Börse Aktie

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WKN: 581005 / ISIN: DE0005810055

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Hochrechnung 03.09.2026 10:04:02

DAX 40-Titel Deutsche Börse-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Deutsche Börse von vor 5 Jahren eingebracht

DAX 40-Titel Deutsche Börse-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Deutsche Börse von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Verdienst eines frühen Deutsche Börse-Einstiegs gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Deutsche Börse-Anteilen via Börse XETRA ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 145,50 EUR. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 6,873 Deutsche Börse-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 02.09.2026 auf 278,90 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 916,84 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +91,68 Prozent.

Deutsche Börse wurde am Markt mit 49,46 Mrd. Euro bewertet. Die Erstnotiz der Deutsche Börse-Aktie fand am 05.02.2001 an der Börse XETRA statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Deutsche Börse-Anteils auf 36,20 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com

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