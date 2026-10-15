DAX 40-Titel Deutsche Börse-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Deutsche Börse von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Deutsche Börse-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Deutsche Börse-Aktie an der Börse XETRA ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 225,40 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 4,437 Deutsche Börse-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Deutsche Börse-Papiers auf 303,60 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 346,94 EUR wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 34,69 Prozent erhöht.

Deutsche Börse wurde am Markt mit 53,26 Mrd. Euro bewertet. Die Deutsche Börse-Aktie ging am 05.02.2001 an die Börse XETRA. Der Erstkurs des Deutsche Börse-Papiers lag beim Börsengang bei 36,20 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at