Deutsche Börse Aktie
WKN: 581005 / ISIN: DE0005810055
|Langfristige Anlage
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12.11.2026 10:03:23
DAX 40-Titel Deutsche Börse-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Deutsche Börse von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Deutsche Börse-Aktie an der Börse XETRA ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 209,30 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 47,778 Deutsche Börse-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Deutsche Börse-Papiers auf 327,50 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 15 647,40 EUR wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 56,47 Prozent erhöht.
Deutsche Börse wurde am Markt mit 57,16 Mrd. Euro bewertet. Die Deutsche Börse-Aktie ging am 05.02.2001 an die Börse XETRA. Der Erstkurs des Deutsche Börse-Papiers lag beim Börsengang bei 36,20 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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