DAX 40-Titel Deutsche Börse-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Deutsche Börse-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Deutsche Börse-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Deutsche Börse-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete das Deutsche Börse-Papier bei 78,61 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Deutsche Börse-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 1,272 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Deutsche Börse-Papiers auf 209,30 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 266,25 EUR wert. Das entspricht einem Plus von 166,25 Prozent.

Deutsche Börse markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 38,06 Mrd. Euro. Am 05.02.2001 fand der erste Handelstag des Deutsche Börse-Papiers an der Börse XETRA statt. Zum Börsendebüt der Deutsche Börse-Aktie wurde der Erstkurs mit 36,20 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at