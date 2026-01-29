Deutsche Börse Aktie
WKN: 581005 / ISIN: DE0005810055
|Deutsche Börse-Anlage
|
29.01.2026 10:03:56
DAX 40-Titel Deutsche Börse-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Deutsche Börse-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Deutsche Börse-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete das Deutsche Börse-Papier bei 78,61 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Deutsche Börse-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 1,272 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Deutsche Börse-Papiers auf 209,30 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 266,25 EUR wert. Das entspricht einem Plus von 166,25 Prozent.
Deutsche Börse markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 38,06 Mrd. Euro. Am 05.02.2001 fand der erste Handelstag des Deutsche Börse-Papiers an der Börse XETRA statt. Zum Börsendebüt der Deutsche Börse-Aktie wurde der Erstkurs mit 36,20 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Deutsche Börse AG
|
12:27
|Starker Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 am Freitagmittag im Aufwind (finanzen.at)
|
12:27
|XETRA-Handel: LUS-DAX am Freitagmittag im Plus (finanzen.at)
|
12:27
|DAX-Handel aktuell: DAX am Mittag fester (finanzen.at)
|
29.01.26
|Pluszeichen in Europa: Euro STOXX 50 zum Start des Donnerstagshandels mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
28.01.26
|Mittwochshandel in Europa: Euro STOXX 50 schlussendlich mit Abgaben (finanzen.at)
|
28.01.26
|Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX sackt zum Ende des Mittwochshandels ab (finanzen.at)
|
28.01.26
|Schwache Performance in Frankfurt: DAX schlussendlich im Minus (finanzen.at)
|
28.01.26
|Gute Stimmung in Europa: Anleger lassen Euro STOXX 50 am Mittwochmittag steigen (finanzen.at)