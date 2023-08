DAX 40-Titel Deutsche Börse-Aktie: So viel Gewinn hätte eine frühe Investition in Deutsche Börse abgeworfen

Vor Jahren in Deutsche Börse eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Die Deutsche Börse-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 111,90 EUR wert. Investoren, die vor 5 Jahren 100 EUR in die Deutsche Börse-Aktie investierten, hätten nun 0,894 Anteile im Besitz. Die Investition hätte nun einen Wert von 151,52 EUR, da sich der Wert einer Deutsche Börse-Aktie am 09.08.2023 auf 169,55 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 51,52 Prozent vermehrt.

Deutsche Börse markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 30,96 Mrd. Euro. Deutsche Börse-Papiere wurden am 05.02.2001 zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Deutsche Börse-Papiers auf 36,20 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at