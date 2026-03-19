DAX 40-Titel Deutsche Börse-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Deutsche Börse von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Deutsche Börse-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit der Deutsche Börse-Aktie statt. Zur Schlussglocke war die Deutsche Börse-Aktie an diesem Tag 136,65 EUR wert. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 7,318 Deutsche Börse-Papiere. Die gehaltenen Papiere wären am 18.03.2026 1 821,44 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 248,90 EUR belief. Damit beträgt die Performance des Investments +82,14 Prozent.

Alle Deutsche Börse-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 44,83 Mrd. Euro. Am 05.02.2001 wagte die Deutsche Börse-Aktie an der Börse XETRA den Sprung aufs Parkett. Ein Deutsche Börse-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 36,20 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at