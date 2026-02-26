DAX 40-Titel Deutsche Börse-Aktie: So viel hätte eine Investition in Deutsche Börse von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Deutsche Börse-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren wurde die Deutsche Börse-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 78,23 EUR. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 12,783 Deutsche Börse-Papiere. Die gehaltenen Papiere wären am 25.02.2026 2 794,32 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 218,60 EUR belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 179,43 Prozent gesteigert.

Der Marktwert von Deutsche Börse betrug jüngst 40,05 Mrd. Euro. Die Erstnotiz des Deutsche Börse-Papiers fand am 05.02.2001 an der Börse XETRA statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Deutsche Börse-Papiers auf 36,20 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at