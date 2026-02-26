Deutsche Börse Aktie

Deutsche Börse für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 581005 / ISIN: DE0005810055

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Deutsche Börse-Investmentbeispiel 26.02.2026 10:03:25

DAX 40-Titel Deutsche Börse-Aktie: So viel hätte eine Investition in Deutsche Börse von vor 10 Jahren abgeworfen

DAX 40-Titel Deutsche Börse-Aktie: So viel hätte eine Investition in Deutsche Börse von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Deutsche Börse-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren wurde die Deutsche Börse-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 78,23 EUR. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 12,783 Deutsche Börse-Papiere. Die gehaltenen Papiere wären am 25.02.2026 2 794,32 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 218,60 EUR belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 179,43 Prozent gesteigert.

Der Marktwert von Deutsche Börse betrug jüngst 40,05 Mrd. Euro. Die Erstnotiz des Deutsche Börse-Papiers fand am 05.02.2001 an der Börse XETRA statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Deutsche Börse-Papiers auf 36,20 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Tobias Arhelger / Shutterstock.com

Nachrichten zu Deutsche Börse AG

mehr Nachrichten