Deutsche Börse Aktie
WKN: 581005 / ISIN: DE0005810055
|Langfristige Performance
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09.07.2026 10:03:25
DAX 40-Titel Deutsche Börse-Aktie: So viel hätte eine Investition in Deutsche Börse von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit der Deutsche Börse-Aktie statt. Diesen Handelstag beendeten die Deutsche Börse-Anteile bei 144,45 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 69,228 Deutsche Börse-Aktien. Die gehaltenen Deutsche Börse-Papiere wären am 08.07.2026 17 673,94 EUR wert, da der Schlussstand 255,30 EUR betrug. Mit einer Performance von +76,74 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Deutsche Börse wurde jüngst mit einem Börsenwert von 46,77 Mrd. Euro gelistet. Am 05.02.2001 fand der erste Handelstag der Deutsche Börse-Aktie an der Börse XETRA statt. Der erste festgestellte Kurs des Deutsche Börse-Papiers lag damals bei 36,20 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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