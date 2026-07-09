DAX 40-Titel Deutsche Börse-Aktie: So viel hätte eine Investition in Deutsche Börse von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Deutsche Börse-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit der Deutsche Börse-Aktie statt. Diesen Handelstag beendeten die Deutsche Börse-Anteile bei 144,45 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 69,228 Deutsche Börse-Aktien. Die gehaltenen Deutsche Börse-Papiere wären am 08.07.2026 17 673,94 EUR wert, da der Schlussstand 255,30 EUR betrug. Mit einer Performance von +76,74 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Deutsche Börse wurde jüngst mit einem Börsenwert von 46,77 Mrd. Euro gelistet. Am 05.02.2001 fand der erste Handelstag der Deutsche Börse-Aktie an der Börse XETRA statt. Der erste festgestellte Kurs des Deutsche Börse-Papiers lag damals bei 36,20 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at