Deutsche Börse Aktie
WKN: 581005 / ISIN: DE0005810055
|Lohnendes Deutsche Börse-Investment?
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10.09.2026 10:03:55
DAX 40-Titel Deutsche Börse-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Deutsche Börse-Investment von vor 10 Jahren verdient
Die Deutsche Börse-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Deutsche Börse-Aktie letztlich bei 71,94 EUR. Bei einem Deutsche Börse-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 139,005 Deutsche Börse-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Deutsche Börse-Papiers auf 273,70 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 38 045,59 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 280,46 Prozent erhöht.
Deutsche Börse war somit zuletzt am Markt 48,81 Mrd. Euro wert. Das Deutsche Börse-IPO fand am 05.02.2001 an der Börse XETRA statt. Damals wurde der erste Kurs des Deutsche Börse-Papiers bei 36,20 EUR festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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