Deutsche Börse Aktie

Deutsche Börse für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 581005 / ISIN: DE0005810055

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lukrative Deutsche Börse-Investition? 05.03.2026 10:03:31

DAX 40-Titel Deutsche Börse-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Deutsche Börse-Investment von vor einem Jahr verloren

DAX 40-Titel Deutsche Börse-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Deutsche Börse-Investment von vor einem Jahr verloren

Wer vor Jahren in Deutsche Börse eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Vor 1 Jahr wurde das Deutsche Börse-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 255,90 EUR. Bei einem Deutsche Börse-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 39,078 Deutsche Börse-Aktien. Die gehaltenen Deutsche Börse-Anteile wären am 04.03.2026 9 406,02 EUR wert, da der Schlussstand 240,70 EUR betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 5,94 Prozent eingebüßt.

Deutsche Börse wurde jüngst mit einem Börsenwert von 43,30 Mrd. Euro gelistet. Deutsche Börse-Papiere wurden am 05.02.2001 zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Deutsche Börse-Anteils auf 36,20 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com

Nachrichten zu Deutsche Börse AG

mehr Nachrichten