DAX 40-Titel Deutsche Börse-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Deutsche Börse-Investment von vor einem Jahr verloren

Vor 1 Jahr wurde das Deutsche Börse-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 255,90 EUR. Bei einem Deutsche Börse-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 39,078 Deutsche Börse-Aktien. Die gehaltenen Deutsche Börse-Anteile wären am 04.03.2026 9 406,02 EUR wert, da der Schlussstand 240,70 EUR betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 5,94 Prozent eingebüßt.

Deutsche Börse wurde jüngst mit einem Börsenwert von 43,30 Mrd. Euro gelistet. Deutsche Börse-Papiere wurden am 05.02.2001 zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Deutsche Börse-Anteils auf 36,20 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

