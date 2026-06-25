Deutsche Börse Aktie

Deutsche Börse für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 581005 / ISIN: DE0005810055

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Profitable Deutsche Börse-Anlage? 25.06.2026 10:04:10

DAX 40-Titel Deutsche Börse-Aktie: So viel Verlust hätte ein Deutsche Börse-Investment von vor einem Jahr eingefahren

DAX 40-Titel Deutsche Börse-Aktie: So viel Verlust hätte ein Deutsche Börse-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Bei einem frühen Investment in Deutsche Börse-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse XETRA Handel mit der Deutsche Börse-Aktie statt. Diesen Tag beendete die Deutsche Börse-Aktie bei 272,50 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Deutsche Börse-Aktie investiert, befänden sich nun 0,367 Deutsche Börse-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Deutsche Börse-Papiers auf 244,80 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 89,83 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 10,17 Prozent abgenommen.

Zuletzt verbuchte Deutsche Börse einen Börsenwert von 44,58 Mrd. Euro. Die Deutsche Börse-Aktie wurde am 05.02.2001 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Das Deutsche Börse-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 36,20 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Deutsche Börse

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