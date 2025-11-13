DAX 40-Titel Deutsche Börse-Aktie: Wäre ein Deutsche Börse-Investment vor einem Jahr inzwischen rentabel?

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Deutsche Börse-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Deutsche Börse-Anteilen via Börse XETRA ausgeführt. Zum Handelsende standen Deutsche Börse-Anteile an diesem Tag bei 208,20 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 48,031 Deutsche Börse-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Deutsche Börse-Aktie auf 209,30 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 10 052,83 EUR wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 0,53 Prozent gesteigert.

Zuletzt ergab sich für Deutsche Börse eine Börsenbewertung in Höhe von 38,76 Mrd. Euro. Das Deutsche Börse-IPO fand am 05.02.2001 an der Börse XETRA statt. Damals wurde der erste Kurs der Deutsche Börse-Aktie bei 36,20 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at