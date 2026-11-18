Wer vor Jahren in Deutsche Telekom-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Die Deutsche Telekom-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Deutsche Telekom-Aktie bei 13,92 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in die Deutsche Telekom-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 718,277 Deutsche Telekom-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 19 479,67 EUR, da sich der Wert einer Deutsche Telekom-Aktie am 17.11.2026 auf 27,12 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 94,80 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von Deutsche Telekom belief sich zuletzt auf 129,45 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at