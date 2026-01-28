DAX 40-Titel Deutsche Telekom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Deutsche Telekom-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Deutsche Telekom eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Das Deutsche Telekom-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Deutsche Telekom-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 20,31 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die Deutsche Telekom-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 492,368 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Deutsche Telekom-Papiers auf 26,99 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13 289,02 EUR wert. Mit einer Performance von +32,89 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Deutsche Telekom markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 131,82 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at