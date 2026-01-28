Deutsche Telekom Aktie
WKN: 555750 / ISIN: DE0005557508
|Langfristige Performance
|
28.01.2026 10:04:00
DAX 40-Titel Deutsche Telekom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Deutsche Telekom-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Das Deutsche Telekom-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Deutsche Telekom-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 20,31 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die Deutsche Telekom-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 492,368 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Deutsche Telekom-Papiers auf 26,99 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13 289,02 EUR wert. Mit einer Performance von +32,89 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Deutsche Telekom markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 131,82 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Deutsche Telekom AG
|
09:30
|Börse Frankfurt in Grün: TecDAX zum Start des Mittwochshandels in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
09:30
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Zum Handelsstart Gewinne im Euro STOXX 50 (finanzen.at)
|
27.01.26
|Schwacher Handel: TecDAX legt zum Handelsende den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
27.01.26
|Handel in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich am Nachmittag schwächer (finanzen.at)
|
27.01.26
|Aufschläge in Europa: Euro STOXX 50 notiert im Plus (finanzen.at)
|
27.01.26
|Dienstagshandel in Frankfurt: DAX steigt am Nachmittag (finanzen.at)
|
27.01.26
|Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX am Nachmittag auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
27.01.26
|ANALYSE-FLASH: UBS belässt Deutsche Telekom auf 'Buy' - Ziel 35,70 Euro (dpa-AFX)