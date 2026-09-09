DAX 40-Titel Deutsche Telekom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Deutsche Telekom-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren Deutsche Telekom-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren wurde das Deutsche Telekom-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 20,14 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 49,652 Deutsche Telekom-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 402,68 EUR, da sich der Wert eines Deutsche Telekom-Papiers am 08.09.2026 auf 28,25 EUR belief. Damit wäre die Investition um 40,27 Prozent gestiegen.

Deutsche Telekom wurde jüngst mit einem Börsenwert von 135,06 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at