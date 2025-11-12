Deutsche Telekom Aktie
WKN: 555750 / ISIN: DE0005557508
|Rentable Deutsche Telekom-Investition?
|
12.11.2025 10:03:49
DAX 40-Titel Deutsche Telekom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Deutsche Telekom-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit Deutsche Telekom-Anteilen statt. Zum Handelsende standen Deutsche Telekom-Anteile an diesem Tag bei 15,04 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 66,489 Deutsche Telekom-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 11.11.2025 1 799,87 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 27,07 EUR belief. Das entspricht einem Anstieg um 79,99 Prozent.
Deutsche Telekom markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 128,62 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: M DOGAN / Shutterstock.com
Nachrichten zu Deutsche Telekom AGmehr Nachrichten
|
15:58
|Börse Frankfurt: TecDAX verbucht am Donnerstagnachmittag Abschläge (finanzen.at)
|
15:58
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 präsentiert sich nachmittags leichter (finanzen.at)
|
15:58
|Schwacher Handel: So steht der LUS-DAX am Donnerstagnachmittag (finanzen.at)
|
15:58
|Börse Frankfurt: DAX präsentiert sich am Nachmittag schwächer (finanzen.at)
|
14:04
|ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank belässt Deutsche Telekom auf 'Buy' - Ziel 42 Euro (dpa-AFX)
|
12:26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: So performt der TecDAX am Donnerstagmittag (finanzen.at)
|
12:26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX schwächelt am Donnerstagmittag (finanzen.at)
|
12:26
|Schwacher Handel in Frankfurt: DAX liegt am Mittag im Minus (finanzen.at)