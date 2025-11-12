DAX 40-Titel Deutsche Telekom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Deutsche Telekom-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Deutsche Telekom-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit Deutsche Telekom-Anteilen statt. Zum Handelsende standen Deutsche Telekom-Anteile an diesem Tag bei 15,04 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 66,489 Deutsche Telekom-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 11.11.2025 1 799,87 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 27,07 EUR belief. Das entspricht einem Anstieg um 79,99 Prozent.

Deutsche Telekom markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 128,62 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at