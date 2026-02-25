Deutsche Telekom Aktie
WKN: 555750 / ISIN: DE0005557508
|Lukrativer Deutsche Telekom-Einstieg?
|
25.02.2026 10:04:07
DAX 40-Titel Deutsche Telekom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Deutsche Telekom von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Deutsche Telekom-Papier via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor standen Deutsche Telekom-Anteile letztlich bei 20,95 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Deutsche Telekom-Aktie investiert, befänden sich nun 4,774 Deutsche Telekom-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 24.02.2026 auf 33,32 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 159,08 EUR wert. Das kommt einer Steigerung um 59,08 Prozent gleich.
Die Marktkapitalisierung von Deutsche Telekom bezifferte sich zuletzt auf 162,94 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
