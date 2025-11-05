Deutsche Telekom Aktie
WKN: 555750 / ISIN: DE0005557508
|Profitabler Deutsche Telekom-Einstieg?
|
05.11.2025 10:05:10
DAX 40-Titel Deutsche Telekom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Deutsche Telekom von vor 3 Jahren eingebracht
Am 05.11.2022 wurden Deutsche Telekom-Anteile an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 19,61 EUR wert. Bei einer 100-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 5,100 Deutsche Telekom-Papiere. Die gehaltenen Deutsche Telekom-Papiere wären am 04.11.2025 135,76 EUR wert, da der Schlussstand 26,62 EUR betrug. Das entspricht einer Zunahme von 35,76 Prozent.
Am Markt war Deutsche Telekom jüngst 128,43 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Johannes Flex / Shutterstock.com
Nachrichten zu Deutsche Telekom AGmehr Nachrichten
|
07.11.25
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: TecDAX schlussendlich in der Verlustzone (finanzen.at)
|
07.11.25
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 verliert zum Handelsende (finanzen.at)
|
07.11.25
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 zum Ende des Freitagshandels leichter (finanzen.at)
|
07.11.25
|LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX fällt schlussendlich (finanzen.at)
|
07.11.25
|XETRA-Handel DAX präsentiert sich letztendlich schwächer (finanzen.at)
|
07.11.25
|Schwacher Handel: TecDAX am Freitagnachmittag in der Verlustzone (finanzen.at)
|
07.11.25
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: TecDAX fällt mittags zurück (finanzen.at)
|
07.11.25
|Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX beginnt Freitagshandel in der Gewinnzone (finanzen.at)
Analysen zu Deutsche Telekom AGmehr Analysen
|05.11.25
|Deutsche Telekom Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.10.25
|Deutsche Telekom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.10.25
|Deutsche Telekom Buy
|Deutsche Bank AG
|23.10.25
|Deutsche Telekom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.10.25
|Deutsche Telekom Buy
|Deutsche Bank AG
|05.11.25
|Deutsche Telekom Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.10.25
|Deutsche Telekom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.10.25
|Deutsche Telekom Buy
|Deutsche Bank AG
|23.10.25
|Deutsche Telekom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.10.25
|Deutsche Telekom Buy
|Deutsche Bank AG
|05.11.25
|Deutsche Telekom Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.10.25
|Deutsche Telekom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.10.25
|Deutsche Telekom Buy
|Deutsche Bank AG
|23.10.25
|Deutsche Telekom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.10.25
|Deutsche Telekom Buy
|Deutsche Bank AG
|26.11.24
|Deutsche Telekom Neutral
|UBS AG
|14.11.24
|Deutsche Telekom Neutral
|UBS AG
|14.10.24
|Deutsche Telekom Neutral
|UBS AG
|10.10.24
|Deutsche Telekom Neutral
|UBS AG
|10.09.24
|Deutsche Telekom Neutral
|UBS AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Deutsche Telekom AG
|26,67
|0,98%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.