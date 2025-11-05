DAX 40-Titel Deutsche Telekom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Deutsche Telekom von vor 3 Jahren eingebracht

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Deutsche Telekom-Aktie gebracht.

Am 05.11.2022 wurden Deutsche Telekom-Anteile an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 19,61 EUR wert. Bei einer 100-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 5,100 Deutsche Telekom-Papiere. Die gehaltenen Deutsche Telekom-Papiere wären am 04.11.2025 135,76 EUR wert, da der Schlussstand 26,62 EUR betrug. Das entspricht einer Zunahme von 35,76 Prozent.

Am Markt war Deutsche Telekom jüngst 128,43 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at