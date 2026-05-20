DAX 40-Titel Deutsche Telekom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Deutsche Telekom von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Deutsche Telekom-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren wurde das Deutsche Telekom-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Deutsche Telekom-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 21,86 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 4,576 Deutsche Telekom-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 134,43 EUR, da sich der Wert eines Deutsche Telekom-Papiers am 19.05.2026 auf 29,38 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 34,43 Prozent.

Deutsche Telekom wurde jüngst mit einem Börsenwert von 137,69 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at