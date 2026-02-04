DAX 40-Titel Deutsche Telekom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Deutsche Telekom von vor 5 Jahren eingebracht

Anleger, die vor Jahren in Deutsche Telekom-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 5 Jahren wurde das Deutsche Telekom-Papier via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 15,30 EUR. Bei einem Deutsche Telekom-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 6,538 Deutsche Telekom-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 03.02.2026 188,49 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 28,83 EUR belief. Das kommt einer Steigerung um 88,49 Prozent gleich.

Am Markt war Deutsche Telekom jüngst 140,84 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at