Deutsche Telekom Aktie
WKN: 555750 / ISIN: DE0005557508
|Deutsche Telekom-Investition im Blick
|
04.02.2026 10:04:58
DAX 40-Titel Deutsche Telekom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Deutsche Telekom von vor 5 Jahren eingebracht
Vor 5 Jahren wurde das Deutsche Telekom-Papier via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 15,30 EUR. Bei einem Deutsche Telekom-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 6,538 Deutsche Telekom-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 03.02.2026 188,49 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 28,83 EUR belief. Das kommt einer Steigerung um 88,49 Prozent gleich.
Am Markt war Deutsche Telekom jüngst 140,84 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Cineberg / Shutterstock.com
Nachrichten zu Deutsche Telekom AG
|
05.02.26
|Börse Frankfurt: TecDAX legt schlussendlich zu (finanzen.at)
|
05.02.26
|Donnerstagshandel in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsende in Rot (finanzen.at)
|
05.02.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich zum Ende des Donnerstagshandels schwächer (finanzen.at)
|
05.02.26
|Schwache Performance in Frankfurt: DAX letztendlich im Minus (finanzen.at)
|
05.02.26
|Schwacher Handel: Euro STOXX 50 verbucht Abschläge (finanzen.at)
|
05.02.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich am Nachmittag leichter (finanzen.at)
|
05.02.26
|DAX aktuell: DAX verbucht am Nachmittag Abschläge (finanzen.at)
|
05.02.26
|TecDAX aktuell: TecDAX in der Gewinnzone (finanzen.at)