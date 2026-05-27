Deutsche Telekom Aktie
WKN: 555750 / ISIN: DE0005557508
|Rentable Deutsche Telekom-Anlage?
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27.05.2026 10:03:35
DAX 40-Titel Deutsche Telekom-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Deutsche Telekom-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Am 27.05.2021 wurden Deutsche Telekom-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 17,01 EUR. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 58,775 Deutsche Telekom-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 26.05.2026 gerechnet (29,05 EUR), wäre die Investition nun 1 707,42 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 70,74 Prozent vermehrt.
Insgesamt war Deutsche Telekom zuletzt 140,85 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: M DOGAN / Shutterstock.com
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