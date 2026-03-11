Deutsche Telekom Aktie
WKN: 555750 / ISIN: DE0005557508
|Investmentbeispiel
|
11.03.2026 10:03:51
DAX 40-Titel Deutsche Telekom-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Deutsche Telekom-Investment von vor 10 Jahren verdient
Deutsche Telekom-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete das Deutsche Telekom-Papier bei 14,78 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 676,491 Deutsche Telekom-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 22 202,42 EUR, da sich der Wert eines Deutsche Telekom-Papiers am 10.03.2026 auf 32,82 EUR belief. Aus 10 000 EUR wurden somit 22 202,42 EUR, was einer positiven Performance von 122,02 Prozent entspricht.
Die Marktkapitalisierung von Deutsche Telekom bezifferte sich zuletzt auf 158,78 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Bildquelle: Bocman1973 / Shutterstock.com
