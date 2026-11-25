So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Deutsche Telekom-Aktien verlieren können.

Heute vor 1 Jahr wurden Deutsche Telekom-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 27,62 EUR wert. Bei einem Investment von 100 EUR in das Deutsche Telekom-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3,621 Deutsche Telekom-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 97,10 EUR, da sich der Wert einer Deutsche Telekom-Aktie am 24.11.2026 auf 26,82 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 2,90 Prozent verringert.

Der Marktwert von Deutsche Telekom betrug jüngst 125,85 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at