Deutsche Telekom Aktie
WKN: 555750 / ISIN: DE0005557508
|Profitabler Deutsche Telekom-Einstieg?
|
31.12.2025 10:04:40
DAX 40-Titel Deutsche Telekom-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Deutsche Telekom von vor 3 Jahren verdient
Heute vor 3 Jahren wurden Deutsche Telekom-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Deutsche Telekom-Papier 18,64 EUR wert. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Deutsche Telekom-Aktie investiert, befänden sich nun 536,538 Deutsche Telekom-Anteile in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 14 840,65 EUR, da sich der Wert einer Deutsche Telekom-Aktie am 30.12.2025 auf 27,66 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 48,41 Prozent gesteigert.
Zuletzt ergab sich für Deutsche Telekom eine Börsenbewertung in Höhe von 135,74 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
