DAX 40-Titel Deutsche Telekom-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Deutsche Telekom von vor 3 Jahren verdient

Bei einem frühen Deutsche Telekom-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit dem Deutsche Telekom-Papier statt. Den vorherigen Handelstag beendete das Deutsche Telekom-Papier bei 19,42 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Deutsche Telekom-Aktie investiert, befänden sich nun 51,483 Deutsche Telekom-Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 27,65 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 1 423,50 EUR wert. Damit wäre die Investition 42,35 Prozent mehr wert.

Der Deutsche Telekom-Wert an der Börse wurde auf 133,20 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at