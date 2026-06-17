Deutsche Telekom Aktie

Deutsche Telekom für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 555750 / ISIN: DE0005557508

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Deutsche Telekom-Anlage 17.06.2026 10:04:19

DAX 40-Titel Deutsche Telekom-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Deutsche Telekom von vor 3 Jahren verdient

DAX 40-Titel Deutsche Telekom-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Deutsche Telekom von vor 3 Jahren verdient

Bei einem frühen Deutsche Telekom-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit dem Deutsche Telekom-Papier statt. Den vorherigen Handelstag beendete das Deutsche Telekom-Papier bei 19,42 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Deutsche Telekom-Aktie investiert, befänden sich nun 51,483 Deutsche Telekom-Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 27,65 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 1 423,50 EUR wert. Damit wäre die Investition 42,35 Prozent mehr wert.

Der Deutsche Telekom-Wert an der Börse wurde auf 133,20 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: M DOGAN / Shutterstock.com

Nachrichten zu Deutsche Telekom AG

mehr Nachrichten