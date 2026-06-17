Deutsche Telekom Aktie
WKN: 555750 / ISIN: DE0005557508
|Deutsche Telekom-Anlage
|
17.06.2026 10:04:19
DAX 40-Titel Deutsche Telekom-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Deutsche Telekom von vor 3 Jahren verdient
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit dem Deutsche Telekom-Papier statt. Den vorherigen Handelstag beendete das Deutsche Telekom-Papier bei 19,42 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Deutsche Telekom-Aktie investiert, befänden sich nun 51,483 Deutsche Telekom-Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 27,65 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 1 423,50 EUR wert. Damit wäre die Investition 42,35 Prozent mehr wert.
Der Deutsche Telekom-Wert an der Börse wurde auf 133,20 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: M DOGAN / Shutterstock.com
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