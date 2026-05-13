DAX 40-Titel Deutsche Telekom-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Deutsche Telekom von vor einem Jahr verloren

Bei einem frühen Investment in Deutsche Telekom-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Das Deutsche Telekom-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Deutsche Telekom-Anteile bei 31,69 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 315,557 Deutsche Telekom-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 12.05.2026 auf 27,62 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 8 715,68 EUR wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 12,84 Prozent verringert.

Zuletzt ergab sich für Deutsche Telekom eine Börsenbewertung in Höhe von 132,00 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at