Deutsche Telekom Aktie

Deutsche Telekom für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 555750 / ISIN: DE0005557508

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Deutsche Telekom-Investition 08.07.2026 10:03:40

DAX 40-Titel Deutsche Telekom-Aktie: So viel Verlust hätte ein Deutsche Telekom-Investment von vor einem Jahr eingebracht

DAX 40-Titel Deutsche Telekom-Aktie: So viel Verlust hätte ein Deutsche Telekom-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Investoren, die vor Jahren in Deutsche Telekom-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Am 08.07.2025 wurden Deutsche Telekom-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand das Deutsche Telekom-Papier an diesem Tag bei 31,03 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in das Deutsche Telekom-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 32,227 Deutsche Telekom-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 25,74 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 829,52 EUR wert. Damit wäre die Investition 17,05 Prozent weniger wert.

Deutsche Telekom wurde am Markt mit 121,67 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: ricochet64 / Shutterstock.com

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