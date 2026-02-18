Deutsche Telekom Aktie

Deutsche Telekom für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 555750 / ISIN: DE0005557508

Lohnendes Deutsche Telekom-Investment? 18.02.2026 10:04:02

DAX 40-Titel Deutsche Telekom-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Deutsche Telekom von vor einem Jahr bedeutet

DAX 40-Titel Deutsche Telekom-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Deutsche Telekom von vor einem Jahr bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Deutsche Telekom-Investment gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurde das Deutsche Telekom-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 34,47 EUR. Wer vor 1 Jahr 10 000 EUR in die Deutsche Telekom-Aktie investiert hat, hat nun 290,107 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 9 677,98 EUR, da sich der Wert eines Deutsche Telekom-Papiers am 17.02.2026 auf 33,36 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 3,22 Prozent eingebüßt.

Zuletzt ergab sich für Deutsche Telekom eine Börsenbewertung in Höhe von 161,57 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Bocman1973 / Shutterstock.com

