DAX 40-Titel DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein DHL Group (ex Deutsche Post)-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren in DHL Group (ex Deutsche Post) eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Am 01.07.2019 wurde die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 29,20 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie investiert, befänden sich nun 34,247 DHL Group (ex Deutsche Post)-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des DHL Group (ex Deutsche Post)-Papiers auf 37,79 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 294,18 EUR wert. Damit beträgt die Performance des Investments +29,42 Prozent.

Insgesamt war DHL Group (ex Deutsche Post) zuletzt 43,15 Mrd. Euro wert. DHL Group (ex Deutsche Post)-Anteile wurde am 20.11.2000 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 21,40 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at