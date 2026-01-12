DHL Group Aktie
WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004
|Profitable DHL Group (ex Deutsche Post)-Investition?
|
12.01.2026 10:03:45
DAX 40-Titel DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein DHL Group (ex Deutsche Post)-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Vor 5 Jahren wurden DHL Group (ex Deutsche Post)-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie an diesem Tag bei 41,83 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in DHL Group (ex Deutsche Post)-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 23,906 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie auf 48,08 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 149,41 EUR wert. Die Steigerung von 1 000 EUR zu 1 149,41 EUR entspricht einer Performance von +14,94 Prozent.
Der DHL Group (ex Deutsche Post)-Wert an der Börse wurde auf 52,03 Mrd. Euro beziffert. Das Börsendebüt der DHL Group (ex Deutsche Post)-Papiere fand am 20.11.2000 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs des DHL Group (ex Deutsche Post)-Anteils belief sich damals auf 21,40 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu DHL Group (ex Deutsche Post)
|
08.01.26
|Analyse: JP Morgan Chase & Co. bewertet DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie mit Overweight in neuer Analyse (finanzen.at)
|
07.01.26
|STOXX-Handel Euro STOXX 50 beginnt die Sitzung mit Verlusten (finanzen.at)
|
06.01.26
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 zum Ende des Dienstagshandels mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
06.01.26
|Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 verbucht am Nachmittag Zuschläge (finanzen.at)
|
06.01.26
|Dienstagshandel in Europa: Euro STOXX 50 am Mittag leichter (finanzen.at)
|
06.01.26
|Zuversicht in Europa: Euro STOXX 50 zum Start des Dienstagshandels in Grün (finanzen.at)
|
05.01.26
|EQS-CMS: Deutsche Post AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
05.01.26
|EQS-CMS: Deutsche Post AG: Release of a capital market information (EQS Group)
Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)
|08.01.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.01.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|19.12.25
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.12.25
|DHL Group Equal Weight
|Barclays Capital
|18.12.25
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|08.01.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.01.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|19.12.25
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.12.25
|DHL Group Equal Weight
|Barclays Capital
|18.12.25
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|08.01.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.12.25
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.12.25
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.12.25
|DHL Group Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.12.25
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.11.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|06.11.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|13.10.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|22.09.25
|DHL Group Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|05.08.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|05.01.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|19.12.25
|DHL Group Equal Weight
|Barclays Capital
|18.12.25
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|26.11.25
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|12.11.25
|DHL Group Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|DHL Group (ex Deutsche Post)
|47,89
|-0,23%