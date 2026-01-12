DHL Group Aktie

Profitable DHL Group (ex Deutsche Post)-Investition? 12.01.2026 10:03:45

DAX 40-Titel DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein DHL Group (ex Deutsche Post)-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

DAX 40-Titel DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein DHL Group (ex Deutsche Post)-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren in DHL Group (ex Deutsche Post) eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 5 Jahren wurden DHL Group (ex Deutsche Post)-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie an diesem Tag bei 41,83 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in DHL Group (ex Deutsche Post)-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 23,906 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie auf 48,08 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 149,41 EUR wert. Die Steigerung von 1 000 EUR zu 1 149,41 EUR entspricht einer Performance von +14,94 Prozent.

Der DHL Group (ex Deutsche Post)-Wert an der Börse wurde auf 52,03 Mrd. Euro beziffert. Das Börsendebüt der DHL Group (ex Deutsche Post)-Papiere fand am 20.11.2000 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs des DHL Group (ex Deutsche Post)-Anteils belief sich damals auf 21,40 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Oliver-Marc Steffen / Shutterstock.com

08.01.26 DHL Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
05.01.26 DHL Group Market-Perform Bernstein Research
19.12.25 DHL Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
19.12.25 DHL Group Equal Weight Barclays Capital
18.12.25 DHL Group Market-Perform Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel

DHL Group (ex Deutsche Post) 47,89 -0,23% DHL Group (ex Deutsche Post)

