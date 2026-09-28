DHL Group Aktie
WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004
|Lukrativer DHL Group (ex Deutsche Post)-Einstieg?
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28.09.2026 10:03:45
DAX 40-Titel DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DHL Group (ex Deutsche Post) von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 27,69 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 361,141 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 20 657,28 EUR, da sich der Wert eines DHL Group (ex Deutsche Post)-Papiers am 25.09.2026 auf 57,20 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 106,57 Prozent vermehrt.
Der DHL Group (ex Deutsche Post)-Wert an der Börse wurde auf 63,52 Mrd. Euro beziffert. Am 20.11.2000 wurden DHL Group (ex Deutsche Post)-Anteile zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Ein DHL Group (ex Deutsche Post)-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 21,40 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Nachrichten zu DHL Group (ex Deutsche Post)
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25.09.26
|Börse Europa: Euro STOXX 50 schließt in der Gewinnzone (finanzen.at)
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25.09.26
|DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: JP Morgan Chase & Co. gibt Overweight-Bewertung bekannt (finanzen.at)
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|Handel in Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich zum Start des Donnerstagshandels leichter (finanzen.at)
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|Entwarnung nach Quecksilberverdacht: DHL-Zentrum wieder frei (dpa-AFX)
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Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)
|25.09.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|18.09.26
|DHL Group Hold
|Warburg Research
|18.09.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18.09.26
|DHL Group Buy
|Deutsche Bank AG
|25.09.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|18.09.26
|DHL Group Hold
|Warburg Research
|18.09.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18.09.26
|DHL Group Buy
|Deutsche Bank AG
|25.09.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.09.26
|DHL Group Buy
|Deutsche Bank AG
|15.09.26
|DHL Group Buy
|Deutsche Bank AG
|10.09.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.09.26
|DHL Group Kaufen
|DZ BANK
|11.11.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|06.11.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|13.10.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|22.09.25
|DHL Group Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|05.08.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|25.09.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|18.09.26
|DHL Group Hold
|Warburg Research
|18.09.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.09.26
|DHL Group Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|DHL Group (ex Deutsche Post)
|57,44
|0,24%