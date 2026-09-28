DHL Group Aktie

DHL Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lukrativer DHL Group (ex Deutsche Post)-Einstieg? 28.09.2026 10:03:45

DAX 40-Titel DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DHL Group (ex Deutsche Post) von vor 10 Jahren eingebracht

DAX 40-Titel DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DHL Group (ex Deutsche Post) von vor 10 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 27,69 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 361,141 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 20 657,28 EUR, da sich der Wert eines DHL Group (ex Deutsche Post)-Papiers am 25.09.2026 auf 57,20 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 106,57 Prozent vermehrt.

Der DHL Group (ex Deutsche Post)-Wert an der Börse wurde auf 63,52 Mrd. Euro beziffert. Am 20.11.2000 wurden DHL Group (ex Deutsche Post)-Anteile zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Ein DHL Group (ex Deutsche Post)-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 21,40 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Deutsche Post

Nachrichten zu DHL Group (ex Deutsche Post)

mehr Nachrichten

Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)

mehr Analysen
25.09.26 DHL Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
25.09.26 DHL Group Market-Perform Bernstein Research
18.09.26 DHL Group Hold Warburg Research
18.09.26 DHL Group Hold Jefferies & Company Inc.
18.09.26 DHL Group Buy Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

DHL Group (ex Deutsche Post) 57,44 0,24% DHL Group (ex Deutsche Post)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

27.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 39
27.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 39: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
26.09.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
26.09.26 KW 39: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
25.09.26 KW 39: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX im Plus -- DAX in Grün -- Asiens Börsen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Montag etwas fester. Der deutsche Aktienmarkt notiert leicht im Plus. Die Aktienmärkte in Fernost finden am Montag keine einheitliche Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen