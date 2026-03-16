DHL Group Aktie

DHL Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004

DHL Group (ex Deutsche Post)-Performance 16.03.2026 10:04:12

DAX 40-Titel DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DHL Group (ex Deutsche Post) von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren in DHL Group (ex Deutsche Post) eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 10 Jahren wurde das DHL Group (ex Deutsche Post)-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 24,00 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 41,667 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des DHL Group (ex Deutsche Post)-Papiers auf 45,05 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 877,08 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 87,71 Prozent vermehrt.

DHL Group (ex Deutsche Post) markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 50,42 Mrd. Euro. Die Erstnotiz der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie fand am 20.11.2000 an der Börse XETRA statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie auf 21,40 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

