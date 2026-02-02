DHL Group Aktie

WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004

DHL Group (ex Deutsche Post)-Performance 02.02.2026 10:04:30

DAX 40-Titel DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DHL Group (ex Deutsche Post) von vor 3 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in DHL Group (ex Deutsche Post) eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 02.02.2023 wurden DHL Group (ex Deutsche Post)-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie an diesem Tag 42,76 EUR wert. Wenn man vor 3 Jahren 1 000 EUR in die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 23,386 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 30.01.2026 auf 47,32 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 106,64 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 10,66 Prozent.

Der Börsenwert von DHL Group (ex Deutsche Post) belief sich zuletzt auf 51,21 Mrd. Euro. Das Börsendebüt der DHL Group (ex Deutsche Post)-Papiere fand am 20.11.2000 an der Börse XETRA statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines DHL Group (ex Deutsche Post)-Papiers auf 21,40 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Markus Mainka / Shutterstock.com

