DHL Group Aktie
WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004
|DHL Group (ex Deutsche Post)-Performance
|
02.02.2026 10:04:30
DAX 40-Titel DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DHL Group (ex Deutsche Post) von vor 3 Jahren eingebracht
Am 02.02.2023 wurden DHL Group (ex Deutsche Post)-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie an diesem Tag 42,76 EUR wert. Wenn man vor 3 Jahren 1 000 EUR in die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 23,386 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 30.01.2026 auf 47,32 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 106,64 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 10,66 Prozent.
Der Börsenwert von DHL Group (ex Deutsche Post) belief sich zuletzt auf 51,21 Mrd. Euro. Das Börsendebüt der DHL Group (ex Deutsche Post)-Papiere fand am 20.11.2000 an der Börse XETRA statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines DHL Group (ex Deutsche Post)-Papiers auf 21,40 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu DHL Group (ex Deutsche Post)
|
10:04
|DAX 40-Titel DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DHL Group (ex Deutsche Post) von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
29.01.26
|Schwacher Handel: Euro STOXX 50 schlussendlich in Rot (finanzen.at)
|
29.01.26
|Gewinne in Europa: Euro STOXX 50 im Plus (finanzen.at)
|
29.01.26
|Börse Europa in Grün: Euro STOXX 50-Börsianer greifen mittags zu (finanzen.at)
|
29.01.26
|Pluszeichen in Europa: Euro STOXX 50 zum Start des Donnerstagshandels mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
29.01.26
|Handel in Frankfurt: LUS-DAX schwächelt zum Start (finanzen.at)
|
29.01.26
|Minuszeichen in Frankfurt: DAX liegt zum Start im Minus (finanzen.at)
|
28.01.26
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich am Mittwochnachmittag schwächer (finanzen.at)
Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)
|09:38
|DHL Group Equal Weight
|Barclays Capital
|07:37
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.01.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|27.01.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.01.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|09:38
|DHL Group Equal Weight
|Barclays Capital
|07:37
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.01.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|27.01.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.01.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|07:37
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.01.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.01.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.12.25
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.12.25
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.11.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|06.11.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|13.10.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|22.09.25
|DHL Group Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|05.08.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|09:38
|DHL Group Equal Weight
|Barclays Capital
|28.01.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|22.01.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|21.01.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|15.01.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|DHL Group (ex Deutsche Post)
|47,25
|0,21%