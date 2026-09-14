DHL Group Aktie
WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004
|Langfristige Anlage
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14.09.2026 10:03:41
DAX 40-Titel DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DHL Group (ex Deutsche Post) von vor 3 Jahren eingebracht
DHL Group (ex Deutsche Post)-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 41,71 EUR. Bei einem DHL Group (ex Deutsche Post)-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2,398 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 11.09.2026 auf 55,02 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 131,93 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 31,93 Prozent vermehrt.
Insgesamt war DHL Group (ex Deutsche Post) zuletzt 61,10 Mrd. Euro wert. Der erste Handelstag der DHL Group (ex Deutsche Post)-Papiere an der Börse XETRA war der 20.11.2000. Zum Börsendebüt der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie wurde der Erstkurs mit 21,40 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Nachrichten zu DHL Group (ex Deutsche Post)
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17:58
|Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 zum Ende des Montagshandels in Rot (finanzen.at)
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15:58
|Anleger in Europa halten sich zurück: Euro STOXX 50 liegt nachmittags im Minus (finanzen.at)
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15:46
|EQS-CMS: DHL AG: Release of a capital market information (EQS Group)
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15:46
|EQS-CMS: DHL AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
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10.09.26
|STOXX-Handel Euro STOXX 50 sackt zum Handelsende ab (finanzen.at)
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10.09.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX verbucht letztendlich Abschläge (finanzen.at)
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10.09.26
|Börse Frankfurt: LUS-DAX schlussendlich in der Verlustzone (finanzen.at)
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10.09.26
|Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 mit Abgaben (finanzen.at)
Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)
|10.09.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.09.26
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|02.09.26
|DHL Group Kaufen
|DZ BANK
|24.08.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|10.09.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.09.26
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|02.09.26
|DHL Group Kaufen
|DZ BANK
|24.08.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|10.09.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.09.26
|DHL Group Kaufen
|DZ BANK
|06.08.26
|DHL Group Overweight
|Barclays Capital
|06.08.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|DHL Group Kaufen
|DZ BANK
|11.11.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|06.11.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|13.10.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|22.09.25
|DHL Group Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|05.08.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|04.09.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.09.26
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|24.08.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|18.08.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.26
|DHL Group Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|DHL Group (ex Deutsche Post)
|55,90
|1,75%
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