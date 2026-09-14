DHL Group Aktie

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WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004

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Langfristige Anlage 14.09.2026 10:03:41

DAX 40-Titel DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DHL Group (ex Deutsche Post) von vor 3 Jahren eingebracht

DAX 40-Titel DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DHL Group (ex Deutsche Post) von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien gewesen.

DHL Group (ex Deutsche Post)-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 41,71 EUR. Bei einem DHL Group (ex Deutsche Post)-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2,398 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 11.09.2026 auf 55,02 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 131,93 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 31,93 Prozent vermehrt.

Insgesamt war DHL Group (ex Deutsche Post) zuletzt 61,10 Mrd. Euro wert. Der erste Handelstag der DHL Group (ex Deutsche Post)-Papiere an der Börse XETRA war der 20.11.2000. Zum Börsendebüt der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie wurde der Erstkurs mit 21,40 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Oliver-Marc Steffen / Shutterstock.com

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10.09.26 DHL Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
04.09.26 DHL Group Hold Jefferies & Company Inc.
02.09.26 DHL Group Neutral UBS AG
02.09.26 DHL Group Kaufen DZ BANK
24.08.26 DHL Group Market-Perform Bernstein Research
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