DHL Group Aktie

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WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004

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DHL Group (ex Deutsche Post)-Investment im Blick 16.11.2026 10:03:29

DAX 40-Titel DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DHL Group (ex Deutsche Post) von vor 5 Jahren eingebracht

DAX 40-Titel DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DHL Group (ex Deutsche Post) von vor 5 Jahren eingebracht

Anleger, die vor Jahren in DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 56,25 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 1,778 DHL Group (ex Deutsche Post)-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 108,27 EUR, da sich der Wert einer DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie am 13.11.2026 auf 60,90 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +8,27 Prozent.

DHL Group (ex Deutsche Post) markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 67,63 Mrd. Euro. Am 20.11.2000 wurden DHL Group (ex Deutsche Post)-Papiere zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Ihren ersten Handelstag begann die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bei 21,40 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Erasmus Wolff / Shutterstock.com

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06.11.26 DHL Group Overweight Barclays Capital
06.11.26 DHL Group Buy Deutsche Bank AG
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DHL Group (ex Deutsche Post) 61,30 1,02% DHL Group (ex Deutsche Post)

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