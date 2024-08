DAX 40-Titel DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DHL Group (ex Deutsche Post) von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren wurde die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 28,98 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 3,451 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien. Die gehaltenen DHL Group (ex Deutsche Post)-Papiere wären am 23.08.2024 132,33 EUR wert, da der Schlussstand 38,35 EUR betrug. Damit wäre die Investition um 32,33 Prozent gestiegen.

Der Börsenwert von DHL Group (ex Deutsche Post) belief sich zuletzt auf 44,82 Mrd. Euro. Das Börsendebüt der DHL Group (ex Deutsche Post)-Papiere fand am 20.11.2000 an der Börse XETRA statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie auf 21,40 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at