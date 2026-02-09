DHL Group Aktie
WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004
|Investmentbeispiel
|
09.02.2026 10:04:28
DAX 40-Titel DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DHL Group (ex Deutsche Post) von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem DHL Group (ex Deutsche Post)-Papier via Börse XETRA ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 42,42 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 235,738 DHL Group (ex Deutsche Post)-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des DHL Group (ex Deutsche Post)-Papiers auf 49,70 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11 716,17 EUR wert. Das entspricht einem Anstieg um 17,16 Prozent.
DHL Group (ex Deutsche Post) erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 53,78 Mrd. Euro. Das Börsendebüt der DHL Group (ex Deutsche Post)-Papiere fand am 20.11.2000 an der Börse XETRA statt. Zum Börsendebüt des DHL Group (ex Deutsche Post)-Papiers wurde der Erstkurs mit 21,40 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu DHL Group (ex Deutsche Post)
|
12:27
|Optimismus in Europa: Euro STOXX 50 verbucht mittags Zuschläge (finanzen.at)
|
06.02.26
|EQS-PVR: Deutsche Post AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
06.02.26
|EQS-PVR: Deutsche Post AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
|
05.02.26
|DHL-Aktie in Rot: Verbraucherschützer scheitern mit Klage zur Nachbarzustellung (dpa-AFX)
|
05.02.26
|ROUNDUP: Verbraucherschützer scheitern mit Klage gegen DHL (dpa-AFX)
|
05.02.26
|ROUNDUP: Verbraucherschützer scheitern mit Klage gegen DHL (dpa-AFX)
|
03.02.26
|Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 präsentiert sich letztendlich leichter (finanzen.at)
|
03.02.26
|Dienstagshandel in Europa: Euro STOXX 50 sackt am Dienstagnachmittag ab (finanzen.at)
Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)
|02.02.26
|DHL Group Equal Weight
|Barclays Capital
|02.02.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.01.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|27.01.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.01.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|02.02.26
|DHL Group Equal Weight
|Barclays Capital
|02.02.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.01.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|27.01.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.01.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|02.02.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.01.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.01.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.12.25
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.12.25
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.11.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|06.11.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|13.10.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|22.09.25
|DHL Group Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|05.08.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|02.02.26
|DHL Group Equal Weight
|Barclays Capital
|28.01.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|22.01.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|21.01.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|15.01.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|DHL Group (ex Deutsche Post)
|50,18
|1,01%