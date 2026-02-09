DHL Group Aktie

DHL Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004

Investmentbeispiel 09.02.2026 10:04:28

DAX 40-Titel DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DHL Group (ex Deutsche Post) von vor 5 Jahren eingefahren

Bei einem frühen DHL Group (ex Deutsche Post)-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem DHL Group (ex Deutsche Post)-Papier via Börse XETRA ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 42,42 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 235,738 DHL Group (ex Deutsche Post)-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des DHL Group (ex Deutsche Post)-Papiers auf 49,70 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11 716,17 EUR wert. Das entspricht einem Anstieg um 17,16 Prozent.

DHL Group (ex Deutsche Post) erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 53,78 Mrd. Euro. Das Börsendebüt der DHL Group (ex Deutsche Post)-Papiere fand am 20.11.2000 an der Börse XETRA statt. Zum Börsendebüt des DHL Group (ex Deutsche Post)-Papiers wurde der Erstkurs mit 21,40 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Oliver-Marc Steffen / Shutterstock.com

02.02.26 DHL Group Equal Weight Barclays Capital
02.02.26 DHL Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
28.01.26 DHL Group Market-Perform Bernstein Research
27.01.26 DHL Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
22.01.26 DHL Group Market-Perform Bernstein Research
