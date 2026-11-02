DHL Group Aktie
WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004
|DHL Group (ex Deutsche Post)-Investment
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02.11.2026 10:03:52
DAX 40-Titel DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DHL Group (ex Deutsche Post) von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurde das DHL Group (ex Deutsche Post)-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 39,80 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 25,126 DHL Group (ex Deutsche Post)-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 474,37 EUR, da sich der Wert einer DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie am 30.10.2026 auf 58,68 EUR belief. Das entspricht einem Plus von 47,44 Prozent.
Der Börsenwert von DHL Group (ex Deutsche Post) belief sich zuletzt auf 65,16 Mrd. Euro. Der DHL Group (ex Deutsche Post)-Börsengang fand am 20.11.2000 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs des DHL Group (ex Deutsche Post)-Anteils belief sich damals auf 21,40 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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|27.10.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|20.10.26
|DHL Group Overweight
|Barclays Capital
|19.10.26
|DHL Group Kaufen
|DZ BANK
|29.10.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|20.10.26
|DHL Group Overweight
|Barclays Capital
|19.10.26
|DHL Group Kaufen
|DZ BANK
|29.10.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|DHL Group Overweight
|Barclays Capital
|19.10.26
|DHL Group Kaufen
|DZ BANK
|19.10.26
|DHL Group Buy
|Deutsche Bank AG
|11.11.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|06.11.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|13.10.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|22.09.25
|DHL Group Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|05.08.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|23.10.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|08.10.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.10.26
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|05.10.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|30.09.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|DHL Group (ex Deutsche Post)
|59,08
|1,34%
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