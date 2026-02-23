DHL Group Aktie
WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004
|Lohnende DHL Group (ex Deutsche Post)-Anlage?
|
23.02.2026 10:04:23
DAX 40-Titel DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DHL Group (ex Deutsche Post) von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurden Trades DHL Group (ex Deutsche Post)-Anteilen via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 36,84 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie investiert, befänden sich nun 27,144 DHL Group (ex Deutsche Post)-Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 355,86 EUR, da sich der Wert eines DHL Group (ex Deutsche Post)-Anteils am 20.02.2026 auf 49,95 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 35,59 Prozent vermehrt.
DHL Group (ex Deutsche Post) wurde am Markt mit 54,05 Mrd. Euro bewertet. Am 20.11.2000 wagte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie an der Börse XETRA den Sprung aufs Parkett. Der Erstkurs des DHL Group (ex Deutsche Post)-Anteils belief sich damals auf 21,40 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu DHL Group (ex Deutsche Post)
|
20.02.26
|Optimismus in Frankfurt: Das macht der LUS-DAX am Nachmittag (finanzen.at)
|
20.02.26
|Börse Europa in Grün: So bewegt sich der Euro STOXX 50 aktuell (finanzen.at)
|
20.02.26
|Gewinne in Frankfurt: DAX notiert im Plus (finanzen.at)
|
20.02.26
|ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt DHL Group auf 'Market-Perform' - Ziel 42,8 Euro (dpa-AFX)
|
20.02.26
|Starker Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich fester (finanzen.at)
|
20.02.26
|DAX-Handel aktuell: DAX liegt im Plus (finanzen.at)
|
20.02.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: Das macht der LUS-DAX aktuell (finanzen.at)
|
20.02.26
|DAX aktuell: DAX präsentiert sich zum Start fester (finanzen.at)