Lohnende DHL Group (ex Deutsche Post)-Anlage? 23.02.2026 10:04:23

DAX 40-Titel DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DHL Group (ex Deutsche Post) von vor einem Jahr eingefahren

DAX 40-Titel DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DHL Group (ex Deutsche Post) von vor einem Jahr eingefahren

Anleger, die vor Jahren in DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades DHL Group (ex Deutsche Post)-Anteilen via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 36,84 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie investiert, befänden sich nun 27,144 DHL Group (ex Deutsche Post)-Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 355,86 EUR, da sich der Wert eines DHL Group (ex Deutsche Post)-Anteils am 20.02.2026 auf 49,95 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 35,59 Prozent vermehrt.

DHL Group (ex Deutsche Post) wurde am Markt mit 54,05 Mrd. Euro bewertet. Am 20.11.2000 wagte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie an der Börse XETRA den Sprung aufs Parkett. Der Erstkurs des DHL Group (ex Deutsche Post)-Anteils belief sich damals auf 21,40 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Erasmus Wolff / Shutterstock.com

