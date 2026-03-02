DHL Group Aktie
WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004
|Lohnendes DHL Group (ex Deutsche Post)-Investment?
|
02.03.2026 10:16:34
DAX 40-Titel DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine DHL Group (ex Deutsche Post)-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Vor 3 Jahren wurde das DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Anteile betrug an diesem Tag 40,42 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 247,433 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie auf 50,10 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 12 396,39 EUR wert. Mit einer Performance von +23,96 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
DHL Group (ex Deutsche Post) wurde am Markt mit 54,21 Mrd. Euro bewertet. Die Erstnotiz des DHL Group (ex Deutsche Post)-Papiers fand am 20.11.2000 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs des DHL Group (ex Deutsche Post)-Papiers belief sich damals auf 21,40 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Nachrichten zu DHL Group (ex Deutsche Post)
Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)
|24.02.26
|DHL Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.02.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|02.02.26
|DHL Group Equal Weight
|Barclays Capital
|02.02.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.01.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|DHL Group (ex Deutsche Post)
|48,82
|-1,69%
