DHL Group Aktie

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WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004

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Profitable DHL Group (ex Deutsche Post)-Anlage? 19.10.2026 10:04:18

DAX 40-Titel DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine DHL Group (ex Deutsche Post)-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

DAX 40-Titel DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine DHL Group (ex Deutsche Post)-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Anleger, die vor Jahren in DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Das DHL Group (ex Deutsche Post)-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 53,74 EUR. Wer vor 5 Jahren 10 000 EUR in die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie investiert hat, hat nun 186,081 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des DHL Group (ex Deutsche Post)-Papiers auf 58,22 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10 833,64 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 8,34 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von DHL Group (ex Deutsche Post) bezifferte sich zuletzt auf 64,65 Mrd. Euro. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ging am 20.11.2000 an die Börse XETRA. Der Erstkurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie lag beim Börsengang bei 21,40 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Oliver-Marc Steffen / Shutterstock.com

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